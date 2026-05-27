10 نجوم عرب يترقبهم الجمهور في مونديال 2026

يترقب عشاق الكرة العربية نجومهم المفضلين في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وسط حضور عربي لثمانية منتخبات، وأسماء تمتلك سجلات حافلة بالإنجازات، خصوصاً اللاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتهم نجما الدوري الإنجليزي المصريان محمد صلاح ومحمد مرموش، إلى جانب المغربيين حكيم زياش وإبراهيم دياز، كما يشهد «مونديال 2026» الظهور التاريخي الأول للمنتخب الأردني، الذي يضم في صفوفه النجم موسى التعمري، الملقب بـ«ميسي الأردن»، إضافة إلى أسماء عربية أخرى سبق لها التألق في نهائيات كأس العالم.