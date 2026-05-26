هاري كين نجم بايرن ميونخ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية

أعلنت مجلة كيكر الرياضية الألمانية اليوم الثلاثاء فوز هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لكرة القدم للموسم الماضي.

وتصدر كين القائمة برصيد 72 نقطة بفضل تسجيله 36 هدفا في الدوري الألماني "بوندسليجا"، متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصد 54 نقطة.

وفي المركز الثالث، جاء الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي سجل 27 هدفا في الدوري الإسباني، ليجمع 50 نقطة.

وفاز قائد منتخب إنجلترا بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية بعد حصوله عليها لأول مرة في 2024، علما بأن هاري كين كان هدافا للدوري الألماني في مواسمه الثلاثة مع بايرن ميونخ.

ويحصل لاعبو الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا على نقطتين لكل هدف بسبب قوة التنافس في هذه الدوريات.

ويحصل لاعبو الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 على 5ر1 نقطة فقط لكل هدف، بينما يحصل لاعبو الدوريات الأدنى على نقطة لكل هدف.

ويعد ديون بيلجو لاعب دينامو زغرب الكرواتي هو الأعلى تصنيفا من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث جاء رابعا برصيد 5ر46 نقطة بفضل تسجيله 31 هدفا.