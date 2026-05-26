محمد صلاح: لا عروض رسمية حتى الآن

كشف النجم المصري محمد صلاح، عن عدم تلقيه أي عروض رسمية حتى الآن، مؤكداً أنه سيحسم مستقبله بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.وأعرب محمد صلاح عن ارتياحه الكبير لما حققه خلال مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكداً أنه نجح في تحقيق جميع أهدافه مع الفريق، وأن جماهير النادي كانت فخورة بما قدّمه طوال سنوات ارتدائه قميص "الريدز".

وأوضح، في تصريحات لقناة "بي إن سبورت"، أنه يشعر بأنه ساهم في إعادة ليفربول إلى مكانته الطبيعية بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن مباراة الوداع كانت من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب ارتباطه العاطفي بالنادي الذي قضى بين صفوفه تسع سنوات.

وفي ختام تصريحاته، وجه رسالة إلى المواهب المصرية الشابة، معرباً عن أمله في أن يتجاوز الجيل الجديد ما حققه، مؤكداً أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن النجاح يحتاج إلى جهد كبير وعمل متواصل.

وارتدى الدولي المصري قميص "الريدز" للمرة الأخيرة أمام برنتفورد، حيث قدم تمريرة حاسمة ساهمت في إحراز ليفربول أولى أهدافه في المباراة التي جاءت ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجّل صلاح 257 هدفاً مع ليفربول، ولا يتقدمه في قائمة هدافي النادي التاريخيين سوى إيان راش (346) وروجر هانت (285). كما أحرز عدة ألقاب مع النادي، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.