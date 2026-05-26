إصابة ميسي تثير القلق قبل انطلاق كأس العالم

تعرض ليونيل ميسي لانتكاسة مقلقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما غادر المباراة، التي فاز فيها فريقه إنتر ميامي على فيلادلفيا يونيون 6-4، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه بعد أن صنع هدفين، من الأهداف الأربعة التي سجلها إنتر ميامي في الشوط الأول، أمسك بساقه اليمنى في الدقيقة 73، عقب تنفيذه ركلة حرة.

واستُبدل ميسي بماتيو سيلفيتي، وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، من دون حاجة إلى مساعدة الجهاز الطبي.

وقال ميسي، الذي شارك في خمس نسخ من بطولات كأس العالم، إنه سيشارك في البطولة إذا كان بكامل صحته.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني الدفاع عن لقبه أمام الجزائر، في 16 يونيو المقبل.