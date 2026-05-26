المغرب يفتح شهية العرب لكأس العالم 2026

بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ستكون شهية المنتخبات العربية مفتوحة لتحقيق إنجاز مماثل في النسخة القادمة، التي تنطق هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشهدت النسخة الماضية لكأس العالم، التي استضافتها قطر عام 2022، تأهل منتخب المغرب للدور قبل النهائي في المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في المربع الذهبي للمسابقة الأهم والأقوى في عالم الساحرة المستديرة.

وجاءت المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في النسخة المقبلة لكأس العالم بوجود ثمانية ممثلين لها للمرة الأولى، لتعزز من آمال تحقيق إنجاز جديد، يحفر في ذاكرة المنتخبات العربية، أو على الأقل تحقيق أرقام قياسية جديدة تظل شاهدة على تأثير منتخبات الوطن العربي على المونديال.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية التي حققها العرب، منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 في أوروغواي وحتى الآن.

أول هداف عربي

منتخب مصر صاحب أول مشاركة عربية على الإطلاق في كأس العالم، حيث شارك في النسخة الثانية التي أقيمت في إيطاليا عام 1934.

ويعتبر المصري عبدالرحمن فوزي أول لاعب عربي على الإطلاق يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم، وجاء ذلك أمام المجر في نسخة إيطاليا 1934 ولحق به الجزائري صالح عصاد (ثنائية ضد تشيلي في إسبانيا 1982) والمغربيان عبدالرزاق خيري (ثنائية ضد البرتغال في المكسيك 1986) وصلاح الدين بصير (ثنائية ضد أسكتلندا في فرنسا 1998).

أفضل دفاع

المنتخبان المصري والجزائري هما صاحبا أفضل دفاع في تاريخ العرب في نسخة واحدة من البطولة، بعد أن تلقى منتخب (الفراعنة) هدفين فقط في مونديال إيطاليا 1990، كما استقبل منتخب (محاربو الصحراء) العدد نفسه من الأهداف في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010، وغادرا من مرحلة المجموعات.

3 أهداف لـ 4 نجوم

أحرز كل من السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري، والمغربي يوسف النصيري، والتونسي وهبي الخزري، ثلاثة أهداف في المونديال، ليصبحوا أكثر اللاعبين العرب إحرازاً للأهداف في كأس العالم.

شِباك مغربية نظيفة

خاض منتخب المغرب سبع مباريات في كأس العالم، من دون أن تتلقى شباكه أي أهداف في نسخة واحدة بالمونديال، وذلك في مونديال قطر 2022، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام منتخبات كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات، وإسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، ليصبح أكثر المنتخبات العربية حفاظاً على نظافة مرماه في البطولة.

رباعي العرب التاريخي

فازت أربعة منتخبات عربية على منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم في نسخ سابقة، إذ كانت البداية مع الجزائر (ضد ألمانيا الغربية في مونديال 1982) والسعودية (ضد الأرجنتين في مونديال 2022)، وتونس (ضد فرنسا في مونديال 2022)، والمغرب (ضد إسبانيا في مونديال 2022).

5 انتصارات لـ «أسود الأطلس»

حقق منتخب المغرب خمسة انتصارات في كأس العالم، حيث يعد أكثر المنتخبات العربية فوزاً في لقاءات المونديال، بواقع انتصار وحيد عامي 1986 و1998 وثلاثة انتصارات في النسخة الأخيرة عام 2022.

المنتخبات الأكثر حضوراً

سجلت منتخبات السعودية والمغرب وتونس الحضور الأكبر بين العرب في كأس العالم، حيث تعتبر الفِرَق العربية الأكثر حضوراً في المونديال بسبع نسخ خلال الحدث العالمي الكبير.

الحكم الإماراتي علي بوجسيم

أدار الحكم الإماراتي علي بوجسيم سبع مباريات في كأس العالم، ليصبح أكثر الحكام العرب إدارة لمباريات المونديال، وذلك في ثلاث نسخ متتالية أعوام 1994 و1998 و2002.

النجوم الأكثر مشاركة

شارك كل من المغربيين حكيم زياش وأشرف حكيمي، اللذين لعبا في نسختي 2018 و2022، وحارس المرمى السعودي محمد الدعيع، الذي استدعي في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006، في 10 مباريات مونديالية، ليصبح الثلاثي أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم.