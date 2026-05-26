«فريق درجة ثانية» يُتوّج بكأس البرتغال

حقق نادي تورينسي، من الدرجة الثانية، مفاجأة مدوية، أول من أمس، بفوزه على سبورتينغ لشبونة 2-1، بعد التمديد في المباراة النهائية لمسابقة كأس البرتغال في كرة القدم، محرزاً أول لقب في تاريخه الممتد 70 عاماً.

وكان النادي، القادم من توريس فيدراس، المدينة الواقعة غرب لشبونة، بلغ نهائي الكأس مرة واحدة فقط من قبل، عندما خسر أمام بورتو عام 1956.

وبهذا الإنجاز، سيشارك تورينسي في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

وقد يصبح موسمه التاريخي أكثر تميزاً، إذ تنتظره مباراة إياب ملحق الصعود، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 0-0، أمام كازا بيا.