بعد رفض أميركا.. المكسيك توافق على استضافة منتخب إيران خلال المونديال

وافقت المكسيك على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026 لكرة القدم، بعدما أعلن "تيم ملّي" السبت رغبته في إقامة معسكره الأساسي في تيخوانا بدلاً من توكسون في الولايات المتحدة، على ما أعلنت الاثنين الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة لا تريد أن يقيم المنتخب الإيراني على أراضيها، لذلك سألونا: "هل يمكنهم الإقامة في المكسيك؟" فأجبنا: نعم، من دون مشكلة".

وكانت إيران التي ستخوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأميركية، أعلنت السبت أنها حصلت على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإقامة معسكرها الأساسي على الأراضي المكسيكية، بهدف الالتفاف على مشكلات التأشيرات التي تواجهها.

وأوضحت شينباوم أن السلطات المكسيكية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة مع فيفا على تفاصيل إقامة المنتخب الإيراني الذي أثيرت الشكوك لفترة حول مشاركته في البطولة.