ضربة لريال مدريد.. مفاجأة غير مسبوقة في قائمة منتخب إسبانيا لكأس العالم

يقود النجم اليافع لامين جمال تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي الإثنين والتي خلت من أي لاعب من ريال مدريد للمرة الأولى في كأس العالم عبر التاريخ.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب أرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو بعد تعافيه من الإصابة.

وللمرة الأولى في كأس العالم، لا تضمّ تشكيلة "لا روخا" لاعبا من ريال مدريد بعد استبعاد دين هاوسن والمخضرم داني كارفاخال عقب معاناتهما من الإصابات على مدار الموسم.

وشارك ميرينو المفضل لدى دي لا فوينتي والمتوج بلقب الدوري الإنكليزي أخيرا، كبديل أمام كريستال بالاس الأحد في ختام الموسم المحلي، في أول ظهور له منذ شهر يناير عقب تعافيه من كسر في القدم.

كما استدعى دي لا فوينتي، المدافعين إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، فيما استُبعد أيضا لاعب أتلتيكو الآخر روبان لو نورمان.

وإلى جانب جمال، لعب جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس دورا كبيرا في قيادة اسبانيا إلى لقب كأس أوروبا في عام 2024، وقد تواجد في التشكيلة المونديالية رغم موسم مضطرب بالمشاكل البدنية.

أما جمال (18 عاما) فهو مهدد بالغياب عن المباريات الأولى من البطولة المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع العملاق الكاتالوني، أبعدته عن الملاعب منذ أواخر أبريل.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

- حراسة المرمى: أوناي سايمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، جوان غارسيا (برشلونة)

- الدفاع: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

- خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (أرسنال)، بيدري، غافي (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)

- الهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوس (أوساسونا)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس، لامين جمال، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سلتا فيغو).