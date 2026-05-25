حادث سرقة يؤجل انضمام بطل كأس فرنسا للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعرض سعود عبدالحميد، لاعب المنتخب السعودي ونادي لنس الفرنسي، لحادث سرقة تضمنت مقتنياته وجواز سفره أثناء وجوده بالعاصمة الهولندية أمستردام مع أسرته لعقد قرانه هناك الأمر الذي أدى لتأخر انضمامه ومغادرته مع بعثة المنتخب السعودي المتجه للولايات المتحدة حيث معسكر الإعداد النهائي لخوض كأس العالم 2026.

وأوضح اتحاد الكرة السعودي في بيان رسمي :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح بشأن تأخر انضمام اللاعب سعود عبدالحميد إلى معسكر المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لكأس العالم 2026، وذلك لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم، إثر تعرض مركبته الخاصة لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام أثناء تواجده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر".

وأضاف البيان :"يتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة السعودية لدى هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق ببعثة المنتخب".

وتمكن لنس من إحراز لقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه عقب انتصاره على نيس بنتيجة 3-1، الجمعة.