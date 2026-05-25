ألفاريز في برشلونة.. سيميوني يشعلها وتطورات بعرض 3 نجوم في صفقة واحدة!

على الرغم من عقده الممتد مع أتلتيكو مدريد الإسباني حتى عام 2030 بشرط جزائي ضخم يبلغ 500 مليون يورو، فإن النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يرغب بقوة في الرحيل عن "الروخابلانكوس" والانتقال إلى برشلونة الوجهة الوحيدة المحببة لديه في وقت يطارده أيضاً عرضان قويان من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعداً كبيراً في ملف الرغبة الجامحة للنجم الأرجنتيني بالرحيل عن أتلتيكو بعد موسم مخيب على مستوى النتائج في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فضلاً عن حالة عدم الانسجام مع منظومة مواطنه المدرب دييغو سيميوني، بحسب خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو.

ولم تكن الأنباء الواردة من حساب رومانو على منصة "إكس" المؤشر الوحيد على رغبة ألفاريز في الرحيل، وإنما صدرت تصريحات من المدرب سيميوني في مؤتمر صحافي الأحد عشية المباراة الأخيرة لأتلتيكو في الدوري الإسباني أمام فياريال التي انتهت بخسارة كارثية 1-5، إذ قال الأخير رداً على استفسار الإعلاميين: "هذا السؤال يُطرح على جوليان وليس عليّ، هو ناضج بما يكفي ليعرف ما يريد، وأعتقد أنه اتخذ قراره بالفعل"!.

طلب وكيل أعمال ألفاريز

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها "أس" إن وكيل أعمال ألفاريز أبلغ إدارة برشلونة برغبة اللاعب الكاملة في ارتداء قميص النادي الكاتالوني، لكنه طلب في المقابل ضمانات رسمية تتعلق بقدرة إدارة برشلونة على تسجيله ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين مع فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة، فور استكمال برشلونة إجراءاته المالية والإدارية.

موقف برشلونة المالي

من جهته، أصبح موقف برشلونة التفاوضي قوياً لإبرام صفقة ألفاريز بعدما حصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للعودة إلى قاعدة اللعب المالي النظيف، بعد نجاحه في تحسين أوضاعه الاقتصادية بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سقف الرواتب الخاص بالنادي إلى 432.8 مليون يورو، بزيادة تجاوزت 80 مليون يورو مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر لإبرام صفقات ضخمة هذا الصيف.

أتلتيكو يتشدد بمطالبه

بدورها، تعتبر إدارة نادي أتلتيكو مدريد أن ألفاريز ورقة ذهبية في الفريق ومن يريد شراؤه عليه دفع 150 مليون يورو، في وقت كشفت الصحف الإسبانية أن برشلونة يحاول جاهداً تقليص المبلغ باقتراح دفع 70 مليون يورو وإدخال عدد من لاعبيه في الصفقة ما يعقد المفاوضات.

ومن أبرز النجوم المقترحين للتبادل في صفقة ألفاريز، المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو والشاب الواعد فيرمن لوبيز والمهاجم الهداف فيران توريس.

لماذا يتمسك أتلتيكو بالعائد الضخم؟

ويتمسك أتلتيكو مدريد بالعائد المادي الضخم في ظل القيمة الفنية العالية للنجم ألفاريز ورغبة ناديي أرسنال وباريس سان جيرمان في الحصول على خدماته وخصوصاً جاهزية النادي الباريسي لدفع القيمة المالية الضخمة.

ولكن تبقى رغبة ألفاريز أكبر في البقاء بالدوري الإسباني واللعب لبرشلونة تحديداً.

بدائل برشلونة حال فشل الصفقة

وفي حالة فشل صفقة انضمام ألفاريز لبرشلونة فإن النادي الكاتالوني أعد خطة بديلة لتدعيم خط الهجوم لاسيما بعد رحيل المهاجم الصريح البرولندي روبرت ليفاندوفيسكي إذ يتصدر المشهد نجم تشيلسي فتى السامبا البرازيلي جواو بيدرو والنيجيري فيكتور أوسيمين كخيارين سانحين وأقل تكلفة.

