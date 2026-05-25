فريق درجة ثانية يتوج بكأس البرتغال.. "أول لقب في تاريخه"

حقق تورينسي من الدرجة الثانية مفاجأة مدوية الأحد بفوزه على سبورتينغ لشبونة 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية لمسابقة كأس البرتغال في كرة القدم، محرزا أول لقب في تاريخه الممتد 70 عاما.

وكان النادي القادم من توريس فيدراس، المدينة الواقعة غرب لشبونة، بلغ نهائي الكأس مرة واحدة فقط من قبل، عندما خسر أمام بورتو عام 1956.

وبهذا الإنجاز، سيشارك تورينسي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وقد يصبح موسمه التاريخي أكثر تميزا، إذ تنتظره مباراة إياب ملحق الصعود، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 0-0، أمام كازا بيا الخميس.

وافتتح تورينسي التسجيل بعد ثلاث دقائق عبر المالي كيفان زوهي، قبل أن يعادل الكولومبي لويس سواريس النتيجة لسبورتينغ في الدقيقة 53، علما أن فريق العاصمة أنهى الموسم في المركز الثاني في الدوري، بعدما أحرز اللقب في الموسمين السابقين تواليا.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1، ولجأ الفريقان الى شوطين إضافيين تلقى خلالهما سبورتينغ الى ضربة موجعة بطرد مهاجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة 109 لتسببه في ركلة جزاء انبرى لها لاعب الرأس الأخضر يانيك ستوبيرا بنجاح مسجلا هدف الفوز (113)، ومانحا تورينسي أول لقب تاريخي له.

وسيشارك ستوبيرا، الملقب بهذا الاسم تكريما للدولي الفرنسي السابق يانيك ستوبيرا، في كأس العالم مع منتخب الرأس الأخضر خلال الأسابيع المقبلة.