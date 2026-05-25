تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!

أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وشهد المونديال خلال النسخ الـ22 الماضية العديد من الانتصارات التاريخية، التي مازالت عالقة في أذهان محبي الساحرة المستديرة.

وربما تشهد النسخة المقبلة من البطولة رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات التاريخية، لا سيما مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى إلى 48 منتخبا، وتواجد عدد من المنتخبات التي تفتقد للخبرة في مثل هذه المواعيد الكبرى، والتي ربما ستكون ضحية لنتائج غير تقليدية في البطولة.

ونلقي الضوء في السطور التالية على أكبر الانتصارات التي تحققت في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي وحتى الآن.

كأس العالم 1954: المجر تقهر كوريا الجنوبية 9-0

قام المنتخب المجري بدك حصون كوريا الجنوبية بتسعة أهداف نظيفة، بقيادة الأيقونة بوشكاش الذي اكتفى بهدفين، مقابل ثلاثة لساندرو كوكسيس واثنين لبيتر بالوتاس وهدف لميهالي لانتوس وآخر لزولاتان كزيبور.

كأس العالم 1974: يوغسلافيا على زائير 9-0

شارك منتخب زائير، الذي يسمى حاليا (الكونغو الديمقراطية) بصفته ممثل أفريقيا الوحيد في تلك النسخة، وفي مباراته الأولى خسر أمام اسكتلندا صفر / 2، لكنه سقط في مباراته الثانية أمام يوغوسلافيا بنتيجة صفر / 9، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ المونديال.

كأس العالم 1982: المجر على السلفادور 10-1

كان تأهل المجر لمونديال إسبانيا 1982 أشبه بالمعجزة في حد ذاته، لكن بلد الأسطورة بوشكاش نجحت في ترك بصمة للتاريخ، بتحقيق انتصار تاريخي على السلفادور بنتيجة 10 / 1، في مرحلة المجموعات، ورغم ذلك لم تكن النتيجة كافية كي تتأهل المجر للأدوار الإقصائية، حيث تصدرت بلجيكا المجموعة الثالثة بخمس نقاط، وحلت الأرجنتين في المرتبة الثانية بأربع نقاط ثم المجر في المركز الثالث بثلاث نقاط.

كأس العالم 1938: السويد على كوبا 8-0

حضرت نتيجة 8 / صفر للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم، في مباراة دور الثمانية لمونديال 1938 في فرنسا، حيث تأهلت كوبا آنذاك لهذا الدور، لكنها اصطدمت بالمنتخب السويدي، الذي أنهى المعركة لمصلحته بثمانية أهداف مع الرأفة.

كأس العالم 1950: أوروغواي على بوليفيا 8-0

لعبت أوروغواي مباراة واحدة في مرحلة المجموعات، في أول كأس عالم أُقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، بعد انسحاب فرنسا من البطولة، حيث كانت المواجهة ضد بوليفيا، لتقسو عليها بنتيجة تاريخية، عقب فوزها 8 / صفر، من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) لأوسكار ميجيز، الذي أنهى البطولة كثاني أفضل مهاجم خلف أديمير.

كأس العالم 2002: ألمانيا على السعودية 8-0

مباراة عالقة في ذاكرة جيل الثمانيات والتسعينات الذي كان يعتقد أن النتائج الخارقة انتهت من قاموس كرة القدم الحديثة، قبل أن يفعلها المنتخب الألماني بقيادة هداف كأس العالم التاريخي ميروسلاف كلوزه بثمانية أهداف دفعة واحدة في مرمى حارس السعودية محمد الدعيع، في مباراة يصنفها النقاد في السعودية، بالأسوأ في تاريخ المنتخب، وذلك في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

كأس العالم 1954: تركيا على كوريا الجنوبية 7-0

بطولة سويسرا 1954 كانت واحدة من أكبر النسخ التي شهدت أهدافا في تلك الحقبة، لدرجة أنها شهدت 32 هدفا في 4 مباريات بين منتخبات تركيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا ومنتخب المجر العظيم في المجموعة الثانية، واحدة من المباريات، حسمها أحفاد العثمانيين على حساب الكوريين بنتيجة 7 / صفر.

كأس العالم 1954: أوروغواي على اسكتلندا 7-0

حضر الفوز بالسبعة النظيفة في مونديال سويسرا مرة أخرى، وهذه المرة افترس منتخب أوروجواي، الذي كان يدافع عن لقبه آنذاك، منافسه الاسكتلندي، الذي سافر إلى البطولة بـ13 لاعبا من الكبار، لكن هذا الفوز لم يكن كافيا لمنتخب (السيليستي) من الاحتفاظ بالكأس، حيث اكتفى بالحصول على المركز الرابع.

كأس العالم 1974: بولندا على هايتي 7-0

في المشاركة الوحيدة لمنتخب هايتي في نهائيات كأس العالم عام 1974، تعرض لثلاث هزائم، بدأت بثلاثية أمام إيطاليا، ثم الخسارة الثقيلة التي تعتبر واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ البطولة أمام بولندا بنتيجة صفر / 7، وفي آخر مباراة لممثل جزر الكاريبي في المونديال حتى وقتنا هذا، خسر 1 / 4 أمام منتخب الأرجنتين.

كأس العالم 2010: البرتغال على كوريا الشمالية 7-0

كانت الجمهورية المنعزلة عن العالم منذ خمسينات القرن الماضي، قد تأهلت لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ورغم الخسارة المشرفة 1 / 2 أمام البرازيل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، فإن منتخب كوريا الشمالية، انحنى بنتيجة كارثية في المباراة التالية أمام البرتغال، بالخسارة صفر / 7، منهم هدف سجله كريستيانو رونالدو، كان الهدف السادس في المهرجان.

كأس العالم 2014: ألمانيا على البرازيل 7-1

ألحق المنتخب الألماني هزيمة نكراء بالمنتخب البرازيلي في عقر داره بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور قبل النهائي لمونديال 2014، في واحدة من أغرب نتائج كأس العالم، حيث شهدت تسجيل توني كروس وأندريه شورله هدفين لكل منهما، فيما أحرز توماس مولر وميروسلاف كلوزه وسامي خضيرة هدفا وحيدا، ليشق منتخب الماكينات طريقه نحو المباراة النهائية، التي تغلب خلالها على نظيره الأرجنتيني، ليتوج بلقبه الرابع في المونديال.