مورينيو يطلب من ريال مدريد التعاقد مع هاري كين

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة حول أولى طلبات جوزيه مورينيو لتعزيز خط هجوم ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تزامناً مع الأنباء القوية التي تربط المدرب البرتغالي المخضرم بالعودة إلى القيادة الفنية للنادي "الملكي".

وذكر حساب Transfer News عبر إكس: "أفادت التقارير أن جوزيه مورينيو حث ريال مدريد على التعاقد مع هاري كين في الصيف الحالي".

وأضاف: "لا يسعى بايرن ميونخ لبيع قائد المنتخب الإنجليزي، لكنه لن ينظر إلا في العروض التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون يورو".

ويمتلك مورينيو علاقة قوية وممتازة مع هاري كين منذ أن أشرف على تدريبه سابقاً في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهو عامل يراه المتابعون ورقة رابحة قد تسهل إقناع اللاعب.

ويعيش هاري كين أوج عطائه الكروي في ألمانيا، واختتم موسمه الاستثنائي بقيادة بايرن ميونخ لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بعد تسجيله "هاتريك" في نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتغارت، ليرفع رصيده إلى رقم مرعب بـ61 هدفاً في 51 مباراة في الموسم الحالي.