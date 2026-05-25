الإثيوبي عيسى يفوز بماراثون كيب تاون برقم قياسي
فاز الإثيوبي محمد عيسى بلقب ماراثون كيب تاون للرجال، أمس، بزمن قياسي لمسار السباق بلغ ساعتين و04:55 دقائق، بينما احتل الكيني إليود كيبشوجي، البطل الأولمبي مرتين، المركز 16 بفارق كبير، وسجل عيسى أسرع ماراثون على الأراضي الإفريقية، وتقدم على مواطنه ييهونيلين أداني (2:04:59) والكيني كاليبوس لومواي (2:05:06)، اللذين حققا أفضل أوقاتهما الشخصية، وقال عيسى: «أشكر منظمي السباق على إتاحة الفرصة لي للركض في قارتي، إن تحطيم الرقم القياسي للسباق أمر مميز بالنسبة لي»، وحققت إثيوبيا ثنائية الماراثون بعد فوز ديرا ديدا يامي بلقب السيدات بزمن بلغ ساعتين و23:18 دقيقة، متقدمة على مواطنتيها ميستاوت فيكر (2:23:46) وواجانيش ميكاشا (2:23:57).
