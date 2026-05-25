الإثيوبي عيسى يفوز بماراثون كيب تاون برقم قياسي

فاز الإثيوبي محمد ‌عيسى ​بلقب ماراثون كيب تاون للرجال، أمس، بزمن قياسي لمسار السباق بلغ ساعتين و04:55 دقائق، بينما احتل الكيني إليود كيبشوجي، البطل الأولمبي ⁠مرتين، المركز 16 بفارق كبير، وسجل عيسى أسرع ماراثون على الأراضي الإفريقية، وتقدم على مواطنه ييهونيلين أداني (2:04:59) والكيني ‌كاليبوس لومواي (2:05:06)، اللذين حققا أفضل أوقاتهما الشخصية، وقال عيسى: «أشكر منظمي السباق على ‌إتاحة الفرصة لي للركض في قارتي، ‌إن تحطيم الرقم القياسي للسباق ‌أمر مميز ‌بالنسبة لي»، وحققت إثيوبيا ثنائية الماراثون بعد ​فوز ⁠ديرا ⁠ديدا يامي بلقب السيدات بزمن بلغ ساعتين و23:18 دقيقة، متقدمة على مواطنتيها ميستاوت ⁠فيكر (2:23:46) وواجانيش ميكاشا (2:23:57).