المغرب.. عفو ملكي عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم في "أحداث الكان"

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً ملكياً شاملاً عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم في المغرب على خلفية أحداث الشغب في نهائي كأس أمم إفريقيا "كان 2025"، التي استضافها المغرب، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي. جاء هذا القرار لاعتبارات إنسانية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد ثبتت في أبريل الماضي السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعاً سنغالياً أدينوا بالمشاركة في أحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.