المغرب يسابق الزمن لبناء «أكبر ملعب في العالم»

يطمح المغرب إلى استكمال بناء الملعب ‌المرشح ​لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 لكرة القدم بحلول نهاية العام المقبل، بحسب ما أفاد به المسؤول عن المشروع اليوم السبت.

ويواجه الملعب، الذي يتسع لنحو 115 ألف متفرج ويقع بالقرب من ⁠الدار البيضاء، منافسة قوية من ملاعب إسبانيا، التي تشارك في استضافة البطولة إلى جانب البرتغال، في حين لم يحسم الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد مكان ‌إقامة المباراة النهائية.

وبعد مرور تسعة أشهر على انطلاق أعمال البناء، تم إنجاز نحو 30 في المئة ‌من المشروع، بما في ذلك حوالي ‌40 في المئة من المدرجات، وفقا لما قاله ‌ياسر السوسي، المدير ‌بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة التي تشرف على المشروع، لرويترز خلال زيارة ​ميدانية للموقع.

وقال السوسي «تُنفذ ‌الأعمال على ​مدار الساعة عبر ثلاث ⁠نوبات يوميا لضمان الالتزام بالموعد النهائي». وأضاف أن تكلفة بناء الملعب، الذي يُتوقع أن يصبح الأكبر في ​العالم لكرة ⁠القدم، إلى ⁠جانب مرافقه، ستبلغ نحو مليار دولار، مشيرا إلى خطط لربطه بكل من الدار البيضاء والرباط عبر طرق ⁠سريعة جديدة وخط سكة حديد.

ويقام المشروع على مساحة 150 هكتارا بين أراض زراعية ومناطق غابات. من جانبه، أوضح المهندس المعماري طارق أولعلو ‌أن تصميم الملعب سيعتمد على سقف ضخم على هيئة خيمة مستوحاة ​من الطابع المغربي، يسمح بمرور الضوء الطبيعي، فيما ستعكس الحدائق النباتية المحيطة تنوع البيئة الطبيعية في المملكة. وأضاف «الهدف هو نقل تجربة كرة القدم إلى فضاء ​يتجاوز الإطار الحضري التقليدي».