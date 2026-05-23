يونس محمود رئيساً للاتحاد الكرة العراقي

فاز اللاعب العراقي السابق يونس محمود بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، في الانتخابات التي أُقيمت مساء اليوم السبت داخل قاعة فندق الرشيد في بغداد، وذلك بإشراف مباشر من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وسط حضور واسع لممثلي الأندية والهيئات الرياضية.

ووفق نتائج الفرز النهائية، حصل يونس محمود على 38 صوتًا، مقابل 20 صوتًا للرئيس السابق عدنان درجال، ليخسر الأخير رئاسة الاتحاد بعد أربع سنوات قضاها في قيادة كرة القدم العراقية.

وشهدت القاعة أجواء مشحونة عقب إعلان النتائج، حيث غادر عدنان درجال مكانه وهو في حالة من الغضب، وبدت عليه علامات عدم الرضا عن مجريات العملية الانتخابية، استنادًا إلى ما تم تداوله من قبل بعض الحاضرين داخل القاعة.

كما أشارت مصادر إعلامية من داخل المؤتمر الانتخابي إلى وجود أحاديث غير رسمية تفيد باحتمال توجه درجال إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) لتقديم طعن يتعلق بشفافية الإجراءات الانتخابية، دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأُقيمت الانتخابات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في أجواء وُصفت بالحاسمة، لتنتهي بانتقال رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم رسميًا إلى يونس محمود.