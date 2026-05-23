غوارديولا يكشف أكثر ما يندم عليه خلال مسيرته مع مانشستر سيتي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم الذي سيغادر منصبه، إن أكبر ما يندم عليه خلال عقد مع الزمن قضاه مع الفريق هو السماح للحارس جو هارت بالرحيل.

وقال الإسباني، الذي سيغادر سيتي بعد مباراة الفريق في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي غداً ⁠الأحد أمام ضيفه أستون فيلا، في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس "عندما تتخذ الكثير والكثير من القرارات، فمن الطبيعي أن ترتكب أخطاء".

وأضاف: "هناك شيء واحد أندم عليه ‌بشدة منذ سنوات عديدة، وهو أنني لم أمنح جو هارت فرصة ليكون معي ويثبت لي مدى براعته كحارس مرمى. ‌كان بإمكاني أن أقول: حسنا يا جو، ‌لنحاول أن نفعل ذلك معا. إذا لم ينجح الأمر، ‌فلا بأس، سنغيره. لكن ‌ما حدث قد حدث".

وتابع: "يجب أن أتخذ قرارات، وأحيانا لا أكون عادلا بما يكفي. ربما مع ‌مرور الوقت والتعلم. لكنني نادم على ⁠رحيله منذ ذلك الوقت".

وبعد أن تولى الإسباني تدريب سيتي في عام 2016، أعار غوارديولا حارس مرمى إنجلترا هارت إلى ⁠تورينو ثم إلى ⁠ست هام يونايتد، ليغادر الحارس الإنجليزي بشكل نهائي وينتقل إلى صفوف بيرنلي في عام 2018، بعد أن خاض 348 ⁠مباراة مع سيتي على مدار 12 عاما.

ولاحقا، لعب لفترة وجيزة مع توتنهام هوتسبير قبل أن ينهي مسيرته مع سيلتيك في الدوري الإسكتلندي.

وأكد غوارديولا، الذي قاد سيتي إلى الفوز بستة ألقاب في الدوري الممتاز، ‌ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، أن التعامل مع المشاعر الإنسانية هو أصعب جزء في العمل كمدرب.

وختم الإسباني (55 عاما) حديثه" إذا فشلت في ذلك، فأنا أعتذر حقا، لكن تلك لم تكن أبدا نيتي أو نية النادي منذ البداية".