البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي 21 يوماً لضمان مشاركته في المونديال

أكد البيت الأبيض أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيضطر لعزل نفسه لمدة 21 يوماً، لتجنب الإصابة بفيروس "إيبولا"، وذلك في حال رغبته دخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر.

وقال رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض أندرو جولياني، لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية: "أوضحنا الأمر تماماً للكونغو: عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوماً قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن".

وأضاف جولياني: "إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن تكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق".

وحذر قائلاً: "إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

وأكد جولياني في بيان لـ"فرانس برس"، أن البيت الأبيض "يشجع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة".

وتلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، في المجموعة 11، وستواجه البرتغال في 17 يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 من الشهر ذاته في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيرا أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا.