ريال مدريد يعلن رحيل ألابا

أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، رحيل مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا (33 عاماً) في ختام موسمه الخامس مع النادي الملكي.

وبانتهاء عقده في نهاية يونيو المقبل، سيغادر اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، العملاق الإسباني بعد ثلاثة مواسم عانى خلالها من إصابات متتالية.

وقال ريال مدريد في بيان، إنه يعرب عن امتنانه ومحبته الكبيرة للاعب، «كان جزءاً من فريق تألق خلال إحدى أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخنا». وانضم الدولي النمساوي (112 مباراة دولية) إلى ريال مدريد عام 2021 بعد أن توّج بكل الألقاب مع بايرن ميونيخ، وخاض بقميص «الميرينغي» 131 مباراة، أحرز خلالها 11 لقباً.