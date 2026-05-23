الإصابة تحرم نوير المشاركة في نهائي كأس ألمانيا

سيغيب الحارس المخضرم مانويل نوير عن مواجهة بايرن ميونيخ أمام شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، بسبب إصابة في عضلة الساق، في انتكاسة بدنية جديدة يتعرّض لها ابن الـ40 عاماً، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم.

وأعلن بايرن، أمس، استبعاد نوير عن قائمة الفريق المكوّنة من 21 لاعباً، والمتجهة إلى العاصمة الألمانية لخوض المباراة النهائية، بعدما فشل في التعافي الكامل من الإصابة.

وسجل الحارس المخضرم عودة مفاجئة إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم بحسب التشكيلة التي أعلن عنها، أول من أمس، وذلك بعد عامين من إعلانه الاعتزال الدولي، ليصبح على أعتاب المشاركة في موندياله الخامس.

ورغم تقدمه في السن، يواصل نوير تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، حيث اختير رجل المباراة في فوز بايرن 2-1 على ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إلا أن الإصابات المتكررة حرمته من خوض مباريات عدة. ويعاني بطل كأس العالم 2014 تجدد الإصابة في عضلة الساق نفسها التي تعرّضت لكسر خطر إثر حادث تزلج عام 2022.