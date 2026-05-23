غوارديولا: حان وقت الرحيل.. لا شيء يدوم إلى الأبد

قال مانشستر ​سيتي، أمس، إن الإسباني المخضرم بيب غوارديولا سيترك تدريب الفريق المنافس ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، بعد ‌عقد من الزمن من توليه المسؤولية، ما يضع حداً ‌لواحدة من أنجح ‌الحقب ‌في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وقال غوارديولا (55 عاماً) الذي سيقود سيتي للمرة الأخيرة أمام أستون فيلا، الأحد: «في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان للرحيل»، مؤكداً أنه سيشغل دور سفير لمجموعة سيتي لكرة القدم. وأضاف: «يا لها من فترة رائعة قضيناها معاً!».

وأردف: «لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان كذلك لبقيت هنا. ما سيبقى إلى الأبد هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أحمله لمانشستر سيتي».

وفاز غوارديولا، الذي ‌تولى ​تدريب سيتي ⁠في عام 2016، بستة ​ألقاب في ⁠الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز، إضافة إلى كأس ⁠الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد ‌في دوري أبطال أوروبا، ​لكن الفريق لم يفز بالدوري في منذ عامين.