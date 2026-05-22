رسالة كلوب في وداع محمد صلاح: سفير استثنائي للعالم العربي

أرسل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، رسالة وداعية للدولي المصري محمد صلاح أسطورة النادي.

وقال كلوب في رسالته: "سندرك، وأعتقد أننا نعلم ذلك بالفعل ولدينا هذا الإحساس، أننا شهدنا العظمة، وهذا ما هو عليه فعلاً".

وأضاف: "إنه أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ، لاعب كرة قدم مذهل، وشخص رائع، كما أنه سفير استثنائي للعالم العربي بأسره، في هذا الوقت الصعب الذي نعيشه".

وأنهى قائلاً: "لديك هذا الرجل الذي يُظهر لنا أن الجميع متساوون، وأننا معاً، نحب الأشياء نفسها، ونناضل من أجل القضايا نفسها، وكل هذه المعاني. هذا ما يجسّده. نعم، لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً به".

وسينهي محمد صلاح يوم الأحد المقبل فترة تاريخية استمرت 9 سنوات مع ليفربول، حقق خلالها العديد من الأرقام القياسية والألقاب.