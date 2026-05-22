صلاح مودعاً "الريدز": ليفربول يعني لي كل شيء

وجّه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رسائل عاطفية مع وصول رحلته مع الفريق الإنجليزي لنهايتها.

وقال صلاح في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: "ليفربول يعني لي كل شيء، سأظل أحب هذا النادي دائماً، وسأدعمه دائماً".

وأضاف: "إنه شعور مميز، أنا محظوظ باللعب لمدة 9 سنوات مع ليفربول، هذا أمر لم يحظ به العديد ممن مروا على هذا النادي".

ووضح: "أطفالي سيشجعون النادي باستمرار، وحتى عندما أتحدث إليهم الآن، أقول لهم (نحن سنغادر ليفربول)، فيقولون (حسناً، سنستمر في دعم النادي حتى بعد مغادرتك)".

واستمر: "أسألهم (ألن تدعموا النادي الجديد الذي سأنتقل إليه؟) فيقولون (لا، نحن نحب ليفربول، سنستمر في دعمه وليس أي نادٍ آخر)".

وأتم قائد منتخب مصر تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أنت تعيش داخل النادي وتشعر بحب الجماهير وتقديرهم لك، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، أن يقدّر الناس ما قدمته لهم ولنفسك".