فليك يتحدث للمرة الأولى عن حمزة عبدالكريم

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، لأول مرة عن لاعب الفريق الشاب حمزة عبدالكريم، المنضم مؤخراً لقائمة منتخب مصر.

وفي المؤتمر الصحافي لمباراة برشلونة وإسبانيول بختام الدوري الإسباني، ألمح هانز فليك إلى إمكانية حصول المزيد من مواهب أكاديمية "لاماسيا" على فرص خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال فليك عند حديثه عن حمزة عبد الكريم وأهمية الأكاديمية: "نحن نخطط لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا أتابع عن كثب، وأتطلع بشوق لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف: "عندما بدأتُ التدريب في عام 2024، كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرفيع في لاماسيا، والأمر نفسه يتكرر هذا الموسم".

وأنهى مدرب برشلونة: "عند عودتي مع بداية الموسم الجديد، قد يكون حمزة خياراً مطروحاً".

يذكر أنه تم استدعاء حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ويلعب صاحب الـ18 عاما معاراً من الأهلي المصري إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود خيار الشراء في نهاية الموسم.