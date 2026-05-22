بعد 4 أشهر متوترة.. أربيلوا يودّع تدريب ريال مدريد

قال الإسباني ألفارو أربيلوا، اليوم الجمعة، إنه لن يكون مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل، معلناً مغادرة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ⁠بحثاً عن تحد جديد، بعد أربعة أشهر متوترة قضاها في منصبه.

وتولى أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، والذي سبق له تدريب فريق الشباب والفريق الرديف، تدريب الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، في يناير الماضي خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو.

وقال للصحافيين ‌اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم ضد أتليتيك بيلباو: "أمضيت الأشهر الأربعة الماضية أفكر ‌في ريال مدريد. وسأفكر في ⁠نفسي من الآن فصاعداً. لقد اتخذت قراري، وأشعر أنني مستعد لمواجهة تحديات جديدة".