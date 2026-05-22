توخل يصدم الجمهور الإنجليزي.. استبعاد فودن وبالمر من قائمة كأس العالم

استبعد المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخل اليوم الجمعة كلا من فيل فودن وكول بالمر، من بين عدد من الأسماء البارزة، عن قائمة «الأسود الثلاثة» لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يعد صدمة كبيرة للجمهور الإنجليزي.

كما تم استبعاد ترنت ألكسندر-أرنولد (27 عاما) ظهير ريال مدريد الإسباني، بينما اعتُبر استدعاء إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، للانضمام إلى التشكيلة مفاجأة.

تم التعاقد مع توخل، الفائز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة تدريبه لتشلسي، لإنهاء صيام إنجلترا عن الألقاب طيلة 60 عاما.

واتخذ المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني سلسلة من القرارات الجريئة التي سيحاسب عليها بشدة إذا لم يحقق «الأسود الثلاثة» المجد في الأسابيع المقبلة.

ولعب فودن وبالمر دورا محوريا في وصول منتخب «الأسود الثلاثة» إلى نهائي كأس أوروبا 2024.

ودفع فودن نجم مانشستر سيتي، وبالمر صانع ألعاب تشلسي، ثمن أدائهما المتواضع مع نادييهما هذا الموسم.

كما تم استبعاد مورغان غيبس-وايت لاعب وسط نوتنغهام فوريست، ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز، على الرغم من كونهما من أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، قد أعرب الخميس عن صدمته لعدم ضمه إلى التشكيلة.

وكتب المدافع البالغ 33 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي: «كنتُ واثقا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته».

وأضاف صاحب 66 مباراة دولية «لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار».

وغاب لوك شو، زميل ماغواير في يونايتد، عن التشكيلة أيضا.

في المقابل، راهن توخل على قلب الدفاع جون ستونز رغم قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي خلال موسم عانى فيه من الإصابات.

وسيكون توني الذي سيبلغ 30 عاما في يونيو المقبل والذي تألق هذا الموسم بتسجيله 32 هدفا في 32 مباراة في الدوري السعودي، بديلا للمهاجم الأساسي هاري كاين.

قدّم توني أداء مميزا كبديل في كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يلعب سوى دقيقتين فقط مع المنتخب منذ انتقاله إلى السعودية عام 2024.

ويستهل المنتخب الإنكليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا في دالاس في 17 يونيو، قبل أن يلعب ضد غانا في 23 منه، ثم أمام بنما بعد أربعة أيام.. وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

للدفاع: ريس جيمس (تشلسي)، تينو ليفرامينتو ودان بيرن (نيوكاسل)، مارك غويهي وجون ستونز ونيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، دجيد سبنس (توتنهام)

للوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، إليوت أندرسون (نوتنغهام فوريست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، جوردان هندرسون (برنتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، مورغان رودجرز (أستون فيلا)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)

للهجوم: هاري كاين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (أرسنال) ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردن (نيوكاسل).