غوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي بعد عقد من إنجازات تاريخية

قال مانشستر ​سيتي اليوم الجمعة إن بيب غوارديولا سيترك تدريب الفريق المنافس ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، بعد ‌عقد من الزمن من توليه المسؤولية، ‌مما يضع حدا ‌لواحدة من أنجح ‌الحقب ‌في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وفاز ​جوارديولا، الذي ‌تولى ​تدريب سيتي ⁠في عام 2016، بستة ​ألقاب في ⁠الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز، بالإضافة إلى كأس ⁠الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد ‌في دوري أبطال أوروبا، ​لكن الفريق لم يفز بالدوري في منذ عامين.