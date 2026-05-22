غوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي بعد عقد من إنجازات تاريخية
قال مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن بيب غوارديولا سيترك تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، بعد عقد من الزمن من توليه المسؤولية، مما يضع حدا لواحدة من أنجح الحقب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
وفاز جوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي في عام 2016، بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يفز بالدوري في منذ عامين.
