إصابة جديدة تضرب نيمار بعد اختياره لقائمة البرازيل في المونديال

تعرض نيمار لإصابة طفيفة في ربلة الساق، لكن من المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للانضمام إلى معسكر المنتخب البرازيلي الأسبوع المقبل، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجرى اختيار اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، وأفضل هداف في تاريخ البرازيل، ضمن تشكيلة المنتخب يوم الإثنين الماضي، في عودة طال انتظارها بعد غياب طويل بسبب الإصابة، أبعده عن معظم مباريات التصفيات، في وقت تسعى فيه البرازيل لإحراز لقبها السادس وتعزيز رقمها القياسي.

وشهدت الفترة التي سبقت إعلان القائمة ترقباً كبيراً لقرار المدرب كارلو أنشيلوتي بشأن استدعاء نيمار.

ولم يكن المدرب الإيطالي، الذي تولى قيادة المنتخب العام الماضي، قد استدعى سابقاً مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب حاليا مع سانتوس، ويستعد لخوض كأس العالم للمرة الرابعة سعياً لحصد لقبه العالمي الأول.

وقال رودريغو طبيب نادي سانتوس لموقع "جي.إي جلوبو" البرازيلي الأربعاء "يعاني نيمار من إصابة طفيفة في ربلة الساق، لكن وفقا لتقديراتنا سيسمح له تحسن حالته بالعودة إلى الجاهزية البدنية الأسبوع المقبل، مع انضمامه إلى المنتخب".

ولا يزال نيمار، الذي سجل 79 هدفاً في 128 مباراة دولية ولم يشارك مع المنتخب منذ عام 2023، يواجه انتقادات بشأن لياقته البدنية ومستواه.

كما تعثرت مسيرته مع الهلال السعودي بسبب الإصابات، قبل أن يعود العام الماضي إلى ناديه الأم سانتوس، لكنه ما زال يواجه صعوبة في استعادة مستواه المعهود.

وغاب نيمار عن مباراة سانتوس، التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام سان لورينزو على أرضه ضمن كأس كوبا سودأمريكانا الأربعاء.

وتستهل البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب في 13 يونيو في نيوجيرزي قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.