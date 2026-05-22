قائمة خادعة من المغرب قبل كأس العالم.. غياب حكيمي ورحيمي وبونو ودياز

أعلن الاتحاد الملكي المغربي عن دخول النخبة الوطنية في تجمع إعدادي مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك في إطار التحضيرات النهائية والوقوف على جاهزية الفريق قبل الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة المستدعاة من طرف المدرب محمد وهبي مفاجآت مدوية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، رغم أنها ليست اللائحة النهائية، حيث جاءت القائمة خادعة لعشاق "أسود الأطلس".

وكانت الحسابات الرسمية للمنتخب المغربي قد نشرت لائحة تضم 28 لاعبًا قصد إجراء اختبارات دقيقة، وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية في معسكر إعداديّ قبل الحسم في الأسماء المشاركة في المونديال.

وشهدت هذه القائمة التجريبية المزعومة غيابات لأبرز ركائز كتيبة أسود الأطلس المعتادة، حيث خلت من أسماء ثقيلة مثل أشرف حكيمي وبراهيم دياز وياسين بونو ونصير مزراوي وسفيان رحيمي.

من المقرر أن يكشف محمد وهبي عن القائمة النهائية والرسمية يوم 26 من شهر مايو القادم، والتي ستشهد عودة كل النجوم المحترفين لتمثيل المغرب بأفضل صورة ممكنة في نهائيات كأس العالم.