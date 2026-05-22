وهبي يستدعي بوعدي إلى معسكر المغرب لكأس العالم

أعلن ​مدرب المنتخب المغربي، محمد وهبي، استدعاء أيوب بوعدي، الذي اختار تمثيل «أسود الأطلس»، ضمن ​27 لاعباً لمعسكر قبل الإعلان عن تشكيلته لكأس العالم لكرة القدم التي تقام الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

وكان الاتحاد المغربي للعبة قد أعلن، قبل أقل من أسبوع، أن لاعب ليل الفرنسي، بوعدي «أصبح مؤهلاً بشكل رسمي وفوري لتمثيل المنتخب الوطني المغربي ⁠في مختلف المنافسات الدولية».

وقرر بوعدي (18 عاماً) تغيير جنسيته الرياضية، رغم تمثيله منتخبات فرنسا للفئات السنية، وآخرها منتخب تحت 21 عاماً الذي حمل شارة قيادته، أخيراً، وفاز على لوكسمبورغ ‌ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لهذه الفئة السنية.

ويعدّ بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، بعدما فرض نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة ‌ليل خلال المواسم الأخيرة، حيث خاض أكثر من ‌90 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.

كما يحمل اللاعب رقماً ‌لافتاً، إذ يُعدّ أصغر لاعب يشارك في مباراة قارية للأندية في عمر 16 عاماً وثلاثة ​أيام.

واستدعى وهبي إلى المعسكر أيضاً لاعب أيندهوفن الهولندي، إسماعيل ​صيباري، و⁠مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أيوب الكعبي، ولاعب بيراميدز المصري، محمد الشيبي.

ولا تمثّل هذه القائمة التشكيلة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم، إذ خلت من ​عدد من ⁠اللاعبين الذين ⁠يشكلون جزءاً من المنتخب الأول، ما يُشير إلى أن المعسكر يهدف في الأساس إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين المتاحين ومواصلة تقييم بعض الأسماء ⁠قبل حسم الاختيارات النهائية.

وكان وهبي أكد في تصريحات سابقة أن الجهاز الفني يتابع أكثر من 50 لاعباً، وأن القرار النهائي سيعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية، ومستوى الأداء خلال الفترة التي تسبق البطولة، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين سيخضعون لمعاينة إضافية خلال هذا المعسكر، الذي يقام بين 22 و26 من الشهر الجاري، قبل الإعلان ​عن القائمة النهائية.

ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس العالم، إلى جانب البرازيل وإسكتلندا وهايتي.

ومن المنتظر أن يعلن وهبي التشكيلة النهائية بعد نهاية هذا المعسكر الإعدادي، وقبل سفر البعثة إلى الولايات المتحدة.