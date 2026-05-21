أجواء الصدمة في حديقة المنزل.. كيف تلقى أرتيتا نبأ فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

قال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إنه كان يشوي الطعام بمفرده في حديقة منزله عندما أنهى فريقه أرسنال هذا الأسبوع انتظارا دام 22 عاما لمعانقة لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وأكد تعادل مطارده الأبرز مانشستر سيتي أمام بورنموث 1-1 الثلاثاء تتويج أرسنال باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقال أرتيتا إن الفوز باللقب بعد ست سنوات ونصف على رأس الجهاز الفني للنادي كان "أحد أفضل المشاعر التي اختبرتها في حياتي".

لكن المدرب الإسباني في أول مؤتمر صحافي له منذ التتويج باللقب، اعترف بأنه لم يشاهد أي جزء من مباراة سيتي على ملعب فيتاليتي، بعدما ترك لاعبيه في مقر تدريبات النادي وعاد إلى منزله.

وتعيّن على فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفوز من أجل الإبقاء على آماله باستعادة اللقب في الجولة الأخيرة.

وقال أرتيتا الخميس: "كان من المفترض أن أكون هنا في كولني (مركز التدريبات)، أشاهد المباراة مع اللاعبين وبعض أفراد الجهاز الفني لأن هذا ما كانوا يريدونه، لكنني لم أستطع".

وأضاف "قبل المباراة بنحو 20 دقيقة، اضطررت للمغادرة. لم أكن قادرا على نقل الطاقة التي أردتها، وفي النهاية كانت تلك لحظتهم أيضا ليعيشوها معا بطريقتهم الخاصة وينتظروا النتيجة".

وتابع مدرب أرسنال "ذهبت إلى المنزل، خرجت إلى الحديقة وبدأت بإشعال النار لتحضير حفلة شواء. لم أشاهد أي دقيقة من المباراة، كنت فقط أسمع بعض الأصوات في الخلفية من غرفة المعيشة، ثم فجأة حدث السحر".

وأردف "فتح ابني الأكبر باب الحديقة، وركض نحوي وهو يبكي، ثم عانقني وقال: لقد أصبحنا أبطالا يا أبي"... ونوه "كان الأمر ساحرا".

وعاد لاعبو الـ "غانرز" في وقت مبكر من يوم الخميس لخوض تدريباتهم الأولى منذ تأكيد إحرازهم اللقب.

ويُنهي الفريق اللندني مشواره هذا الموسم في الدوري المحلي بمواجهة مضيفه كريستال بالاس الأحد قبل أن يخوض معركة نهائي دوري أبطال اوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب في بودابست في 30 من الشهر الجاري، طامحا لثنائية تاريخية.

وشرح أرتيتا "سنستعد لتلك المباراة بنية الفوز وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي".

وأكد مدرب أرسنال أن التتويج بلقب الدوري رفع عبئا كبيرا عن كاهل الفريق، في وقت يطمح فيه النادي إلى التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 44 عاما: "إنها مشاعر كثيرة، فرح وسعادة وفخر، لكنها أيضا شعور بالارتياح".

وتابع "عندما ترى هذا الكم من الناس ينتظرون طويلا حدوث شيء ما، ثم تنجح فعلا في تحقيقه، تشعر بأن كل ما قمنا به كان يستحق العناء. والآن علينا الحفاظ على هذه الطاقة وهذا الزخم الإيجابي".

وعن إمكانية دخول أرسنال مرحلة الهيمنة وحصد المزيد من الألقاب، قال أرتيتا "لقد خطونا خطوة إضافية، والآن علينا أن نثبت أننا نملك الطموح والجودة والاستمرارية لتحقيق ذلك".

ونوه "هذه ستكون الخطوة التالية بالنسبة لنا كنادٍ لكرة القدم، في كل قرار نتخذه، من أجل الحفاظ على هذه المستويات والمعايير والطموحات بكل تأكيد".