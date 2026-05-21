كأس العالم 2026.. ماغواير مصدوم من استبعاده عن تشكيلة انجلترا

قال مدافع منتخب إنجلترا، هاري ماغواير، الخميس إنه شعر بـ"الصدمة وخيبة الأمل" بعد استبعاده من قائمة المدرب الألماني توماس توخل المشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعلن توخل قائمة من 26 لاعبا للبطولة التي ستقام في أميركا الشمالية الجمعة، بعد أن بدأ بالفعل بإجراء اتصالات مع اللاعبين خلال اليوم السابق.

وكان مدافع مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 33 عاما، قد عاد إلى صفوف المنتخب في مارس الماضي بعد استدعائه الأول تحت قيادة توخل، إلا أنه أكد الآن أنه لن يشارك في المونديال.

وقال ماغواير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت واثقا من أنني قادر على لعب دور كبير هذا الصيف لبلدي بعد الموسم الذي قدمته. لقد شعرت بالصدمة وخيبة الأمل من القرار".

وأضاف "لا يوجد شيء أحببته أكثر من ارتداء قميص المنتخب وتمثيل بلدي عبر السنوات".

وتابع "أتمنى كل التوفيق للاعبين هذا الصيف".

وقد لعب ماغواير دورا بارزا مع مانشستر يونايتد منذ تولي مايكل كاريك المسؤولية في يناير، وساهم في إنهاء الموسم في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.