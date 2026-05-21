كندا تتوقع إنفاق مليار دولار في كأس العالم 2026

قالت الهيئة الاتحادية لمراقبة الميزانية في كندا في تقرير نُشر اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تنفق كندا ما يزيد قليلاً على مليار دولار كندي (727 مليون دولار أميركي) في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال مكتب المسؤول البرلماني عن الميزانية إن التكلفة التقديرية لكل مباراة تبلغ 82 مليون دولار كندي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يتماشى مع حجم الإنفاق العام السابق على فعاليات كأس العالم.

وستقام 13 مباراة في تورونتو وفانكوفر خلال بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، والتي تستضيفها كندا بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن أصل التكلفة البالغة 1.066 مليار دولار كندي، ستتحمل الحكومة الاتحادية 473 مليون دولار كندي، بينما ستوفر جهات حكومية أخرى المبلغ المتبقي البالغ 593 مليون دولار كندي.

واعتبارا من أبريل، كانت مدينة تورونتو تعتزم إنفاق 380 مليون دولار كندي، بما في ذلك المنح، لاستضافة ست مباريات. وكانت مقاطعة كولومبيا البريطانية خططت لإنفاق 578 مليون دولار كندي لاستضافة سبع مباريات في فانكوفر.

وقالت الحكومة الاتحادية في أبريل إنها ستخصص ما يصل إلى 145 مليون دولار كندي للأمن خلال البطولة.

وتبدأ كندا مشوارها في كأس العالم بمواجهة البوسنة والهرسك في تورونتو يوم 12 يونيو.