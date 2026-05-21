ضربة لمنتخب إسبانيا.. نجم برشلونة فيرمين ​لوبيز يغيب عن كأس العالم

أعلن الإسباني، فيرمين ​لوبيز، أمس، غيابه عن ‌كأس العالم ​لكرة القدم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل، بعد أن خضع لجراحة إثر إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وتعرض لاعب وسط برشلونة للإصابة خلال فوز فريقه ⁠3-1 على أرضه أمام ريال بيتيس، يوم الأحد الماضي، وأكد النادي أنه سيحتاج لعملية جراحية.

وكتب لوبيز على «إنستغرام»: «سارت العملية الجراحية ‌على ما يرام، وأتطلع بالفعل للعودة أقوى جسدياً وذهنياً، قد تكون الحياة وكرة القدم ‌قاسيتين عندما لا تتوقع ذلك أو ‌لا تستحقه»، وأضاف: «لكن عليك أن تتقبل أن ‌كل هذا جزء ‌من الرحلة، إنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لي، وتحدٍّ ​آخر في ‌مسيرتي سأتجاوزه، و​يمكنكم الثقة في ذلك.. حان الوقت ⁠الآن لدعم المنتخب الوطني وزملائي من المنزل».

وكان لوبيز يأمل في الانضمام إلى ​تشكيلة ⁠المنتخب بعد ⁠أن قدم موسماً مميزاً، إذ سجل 13 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 48 مباراة خاضها ⁠في جميع المسابقات، ليساهم في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني والتتويج بكأس السوبر الإسبانية.

وتبدأ إسبانيا، المتوجة بلقب كأس العالم 2010، مشوارها في المجموعة الثامنة، يوم 15 ‌يونيو المقبل، بمواجهة الرأس الأخضر في أتلانتا بولاية ​جورجيا، قبل أن تلتقي مع السعودية وأوروغواي.

ومن المقرر أن يعلن المدرب، لويس دي لا فوينتي، عن تشكيلة المنتخب لكأس العالم ​يوم الاثنين المقبل.

