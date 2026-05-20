العماني رشيد جابر يقود القوة الجوية للتتويج بالدوري العراقي

تُوّج فريق القوة الجوية بلقب الدوري العراقي لكرة القدم قبل جولتين من ختام المسابقة، بعدما حقق فوزاً ثميناً مساء الأربعاء على غريمه الزوراء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

واستفاد القوة الجوية من خسارة منافسه المباشر الشرطة أمام أربيل بنتيجة (0-2)، ليحسم اللقب رسمياً قبل نهاية الموسم.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 83 نقطة، مقابل 76 نقطة للشرطة، مع تبقي مباراتين لكل فريق، لن تؤثّرا على هوية البطل.

ويقود القوة الجوية المدرب العماني رشيد جابر الذي نجح في إعادة الفريق إلى منصة التتويج بعد غياب دام خمسة مواسم، ليحقق إنجازاً مهماً في مشواره التدريبي مع النادي العراقي العريق.