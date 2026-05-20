انتهت "الدراما".. الزمالك بطل الدوري المصري

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2025 - 2026 بعد صراع ثلاثي شرس حتى اللحظات الأخيرة.

وحسم الزمالك لقب الدوري بالفوز 1-صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا، ليحقق اللقب للمرة 15 في تاريخه، والأولى منذ آخر تتويج له في موسم 2021-2022.

رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز بصعوبة على سموحة بنتيجة 2 - 1 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2 / صفر في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب، لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويتجه للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

أما الزمالك بطل الدوري ووصيفه بيراميدز ، فقد ضمنا المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال أفريقيا.