مشهد استثنائي.. درع الدوري المصري يهبط على الزمالك أو بيراميدز أو الأهلي من "طائرة"

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن استخدام طائرة هليكوبتر لنقل درع الدوري المصري وتسليمه مباشرة إلى الفريق الفائز باللقب الحائر بين ثلاثة أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي.

واشتعلت المنافسة على اللقب في الموسم الحالي حتى الجولة الأخيرة إذ بات الزمالك بحاجة إلى نقطة واحد من مباراته امام سيراميكا ليتوج بالدوري الغائب عن خزائنه منذ موسمين، فيما يحتاج بيراميدز إلى خسارة الزمالك مقابل فوزه على سموحة، فيما يحتفظ الأهلي ببصيص أمل للاحتفاظ باللقب المشروط بفوزه على المصري مقابل خسارة الزمالك وبيراميدز.

وتقام مباراتي الزمالك وبيراميدز في القاهرة، بينما يلعب الاهلي في الاسكندرية اليوم الأربعاء (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات) ما دفع رابطة الأندية المصرية المحترفة لتنظيم آلية توفير الدرع بين المدينتين وتأمينه للفريق الفائز لحظة تتويجه.