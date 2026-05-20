ريال مدريد يفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا

حسم نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي عودة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لقيادة الفريق مجدداً، بعد أن قام النادي الملكي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي.

وقالت شبكة سكاي سبورت إن ريال مدريد قد قام للتو بدفع بند فسخ عقد جوزيه مورينيو مع بنفيكا البرتغالي، ليصبح الآن حراً في توقيع عقده مع "الميرنغي".

وتابعت: "بلغت القيمة المالية لكسر العقد 3 ملايين يورو فقط، وهو المبلغ الذي سدده ريال مدريد لإدارة نادي بنفيكا البرتغالي، لينهي بذلك التكهنات التي ربطت النادي بعدد من الأسماء التدريبية العالمية خلال الفترة الماضية".

ومع دفع هذا المبلغ، لم يعد هناك أي عائق قانوني أو تعاقدي يربط الفني البرتغالي بنادي بنفيكا، حيث حزم مورينيو حقائبه رسمياً استعداداً لبدء حقبة جديدة في "سانتياغو برنابيو"، وهي الولاية التي تترقبها الجماهير الإسبانية والعالمية بشغف كبير.

ووفقاً لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن إدارة ريال مدريد تحركت بسرعة البرق لإنهاء كافة الإجراءات، رغبة منها في ترتيب أوراق الفريق مبكراً للاستعداد للموسم الجديد، وإعادة الروح القتالية والشخصية الصارمة التي تميز بها "السبيشال وان" في ولايته الأولى مع الميرنغي.