نوير الحارس الأول لألمانيا في المونديال

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، مانويل نوير، سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ووفقاً لتقرير الصحيفة، أبلغ مدرب المنتخب الألماني، يوليان ناجلسمان، حارس مرمى هوفنهايم، أوليفر باومان، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوَّج مع منتخب «الماكينات» بكأس العالم 2014، سيكون الحارس الأساسي. ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة منتخب ألمانيا التي تضم 26 لاعباً، غداً، وكان نوير اعتزل اللعب دولياً بعد بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024»، وكان من المقرر أن يخلفه مارك أندريه تير شتيجن، لكنه عانى من إصابات عدة طويلة الأمد.