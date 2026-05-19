المشجع الشهير «لومومبا» يرافق منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مونديال 2026

في لفتة رائعة وخطوة لاقت ترحيبا واسعا، قرر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية اصطحاب مشجعه الشهير الملقب بـ"لومومبا" ضمن البعثة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأسم المشجع ميشيل نكوكا، واشتهر بلقب "لومومبا"، بعدما خطف الأنظار خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت في المغرب، حيث تميز بطريقة تشجيع استثنائية جعلته حديث الجماهير ووسائل الإعلام.

وجاء القرار بطلب من لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، الذين أصرّوا على مرافقة المشجع الذي خطف الأضواء خلال كأس أمم إفريقيا بالمغرب، بأسلوبه المميز في التشجيع ، إذ كان يقف في المدرجات طوال 90 دقيقة دون حركة، إضافة إلى إشاراته التي استلهمها من تمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا في العاصمة كينشاسا.

وقد وافق رئيس الاتحاد الكونغولي فيليكس أنطوان تشيلومبو على الطلب، مانحا المشجع "لومومبا" صفة رسمية ضمن الوفد المشارك في المونديال، متكفلا بجميع نفقات سفره وإقامته وطعامه، إلى جانب توفير تذاكر حضور مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية في البطولة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.