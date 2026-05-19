تقرير: نوير سيكون الحارس الأول لألمانيا في كأس العالم 2026

ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً لتقرير الصحيفة الشهيرة، أبلغ مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوج مع منتخب (الماكينات) بكأس العالم 2014، سيكون الحارس الأساسي للفريق.

وأوضحت التقارير أن باومان أكد لناجلسمان أنه سيكون متاحاً للفريق كحارس بديل.

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة منتخب ألمانيا للمونديال، التي تضم 26 لاعباً، بعد غد الخميس، وسيكون نوير المفاجأة الأكبر.

وكان حارس مرمى بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسمين الماضيين، اعتزل اللعب دولياً بعد بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، وكان من المقرر أن يخلفه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني السابق، الذي يلعب حالياً في جيرونا، لكنه عانى من عدة إصابات طويلة الأمد.

وفي النهاية، اعتمد ناجلسمان على باومان، الذي كان الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفض ناجلسمان ونوير الإدلاء بأي تصريح واضح عند سؤالهما بشأن حراسة مرمى المنتخب الألماني.