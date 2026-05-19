البرتغال تعلن تشكيلة كأس العالم بلفتة وفاء لجوتا

أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 27 لاعباً للمشاركة في البطولة ‌مع إضافة رمزية "للاعب إضافي" تكريماً لذكرى الراحل دييغو جوتا.

وخلال كلمة ألقاها في مقر تدريب المنتخب، أوضح مارتينيز أن الحارس الرابع ريكاردو فيليو، لاعب جنتشلر بيرليجي أنقرة، سيرافق الفريق، لكنه لن يُدرج في القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً إلا في حال تعرض أحد الحراس الثلاثة المسجلين لإصابة. وتستهل البرتغال، حاملة لقب ⁠دوري الأمم الأوروبية، مشوارها في المجموعة 11 بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة جمهورية الكونجو الديمقراطية يوم 17 يونيو في هيوستن. ثم تواجه أوزبكستان في الملعب ذاته يوم 23 يونيو، قبل أن تختتم دور المجموعات ‌بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 يونيو.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقال مارتينيز إن تشكيلته تتكون من "27 لاعباً بالإضافة ‌إلى واحد"، في إشارة إلى مهاجم ليفربول الراحل دييغو جوتا، ‌الذي توفي في حادث سيارة في يوليو من العام الماضي عن ‌عمر 28 عاماً

وأضاف "إنه مصدر قوتنا ‌وفرحتنا. كانت خسارة دييغو لحظة صعبة ولا تُنسى، لكن في اليوم التالي كان علينا جميعا أن نواصل الكفاح من أجل حلمه، ومن ‌أجل القيم التي كان يجسدها دائماً في منتخبنا. إن ⁠روح دييغو جوتا وقوته وخصاله تمثل اللاعب الإضافي، وستظل كذلك دائماً".

ودافع المدرب عن قراره بضم أربعة حراس مرمى وخمسة أظهرة، مع استبعاد لاعبين مثل ماتيوس فرنانديز وريكاردو هورتا وبيدرو جونسالفيس.

وقال "تعقيدات ⁠البطولة بالغة الأهمية، ⁠سواء من حيث الطقس أو فروق التوقيت، بالإضافة إلى ما مررنا به بالفعل في مارس. هناك مراكز نحتاج فيها إلى أكثر من لاعبين لكل مركز، ونحتاج إلى ⁠خمسة أظهرة".

وأشار إلى مرونة دييغو دالوت وجواو كانسيلو وماتيوس نونيز، كما سلط الضوء على الخيارات الهجومية مثل جواو فيلكس وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وفرانسيسكو ترينكاو، الذين يجيدون اللعب بين الخطوط، إلى جانب رافائيل لياو وبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو، الذين يوفرون ميزة هجومية على الأطراف.

وأضاف مارتينيز أن فيليو يدرك دوره ‌كحارس للتدريبات، مشيراً إلى أن لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) لا تسمح بإجراء تبديلات إلا في حال الإصابة أثناء البطولة.

وستخوض البرتغال مباراتين وديتين استعداداً لكأس العالم، الأولى أمام تشيلي في أويراس يوم 6 يونيو، والثانية ضد نيجيريا في ليريا يوم 10 يونيو.

وتنص لوائح الفيفا على ضرورة أن يصل المنتخب إلى معسكره التدريبي في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل خمسة أيام على ‌الأقل من مباراته الافتتاحية.

وتالياً التشكيلة: لحراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الإنكليزي)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلو (غنتشلربيرليغي أنقرة التركي)

للدفاع: ديوغو دالوت، ماتيوش نونيش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو (فنربهتشه التركي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، توماس أراوجو (بنفيكا)

للوسط: روبن نيفيش (الهلال السعودي)، سامو كوشتا (مايوركا الإسباني)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنس)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)

للهجوم: كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنكليزي)، رافايال لياو (ميلان الإيطالي)، غونسالو غيديش (ريال سوسييداد الإسباني).