الإعلان عن قائمة اسكتلندا في كأس العالم 2026

تقرر استدعاء روس ستيوارت، مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، إلى قائمة منتخب اسكتلندا لكرة القدم، المشاركة بكأس العالم 2026 بعدما غاب عن صفوفه.

سجل المهاجم السابق لناديي روس كاونتي وسندرلاند الإنجليزيين 10 أهداف في مبارياته الـ21 الأخيرة، ليساهم في صعود ساوثهامبتون إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ستيوارت، 29 عاماً، في مباراتين دوليتين فقط عام 2022 قبل أن تعيق الإصابة مسيرته، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وانضم ستيوارت إلى تشي آدامز، وليندون دايكس، ولورانس شانكلاند، وجورج هيرست كخيارات هجومية لمنتخب اسكتلندا في المونديال، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات البرازيل والمغرب وهايتي.

كما حافظ الجناح فيندلي كورتيس على مكانه في القائمة بعد مشاركته الدولية الأولى ضد منتخب اليابان في مارس الماضي، وذلك بفضل أدائه المميز خلال فترة إعارته لفريق كيلمارنوك، قادما من فريق رينجرز، منافسه في بطولة الدوري الاسكتلندي.

وانضم بن جانون-دواك لقائمة المدرب ستيف كلارك المكونة من 26 لاعباً، بعد مشاركته كبديل في ثلاث مباريات مع بورنموث الإنجليزي منذ تعرضه لإصابة خطيرة في أوتار الركبة خلال فوز اسكتلندا على الدنمارك في نوفمبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

واختار مدرب اسكتلندا أيضاً كلاً من: أنجوس جان، وكريج جوردون، ووليام كيلي كحراس مرمى بالقائمة، علماً بأن الثلاثي لم يلعبوا مجتمعين سوى سبع مباريات مع أنديتهم طوال الموسم الحالي، في حين يغيب سكوت بين، حارس مرمى فالكيرك، عن التشكيلة بعد مشاركته وديا ضد كوت ديفوار في مارس الماضي.

كما يغيب أيضاً روس ماكروري، في حين يتواجد آرون هيكي، وأنتوني رالستون، وناثان باترسون كخيارات لمركز الظهير الأيمن.

وتعتبر تشكيلة كلارك الدفاعية مألوفة، حيث ينضم أندي روبرتسون وكيران تيرني إلى قلوب الدفاع: جرانت هانلي، ودوم هيام، وجون سوتار، وسكوت ماكينا، وجاك هندري.

ويشعر لينون ميلر بخيبة أمل كبيرة، عقب استبعاده من القائمة، حيث يغيب لاعب وسط أودينيزي الإيطالي عن الفريق، فيما يشكل جون ماكجين، وكيني ماكلين، وسكوت مكتوميناي، وبيلي جيلمور، ولويس فيرجسون، وريان كريستي خط وسط قوياً إلى جانب الجناحين كورتيس وجانون-دواك.

وكان يتعين على كلارك اتخاذ عدة قرارات في خط الهجوم، نظراً لتألق أولي ماكبيرني، وأوليفر بيرك، وكيرون بوي، لكن ستيوارت حسم الأمر لصالحه، وحافظ هيرست على مكانه إلى جانب اللاعبين الأساسيين دايكس، وآدامز، وشانكلاند.