الأهلي يعلن نقل توروب إلى المستشفى

قال الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن "مدربه الدنماركي ييس توروب تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى".

وأضاف الأهلي في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أن المدرب يخضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن حالة المدرب الدنماركي مطمئنة، وأنه يخضع حالياً للفحوصات والتحاليل اللازمة لزيادة الاطمئنان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج باللقب، برصيد 50 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، وبنقطة واحدة عن بيراميدز ثاني الترتيب، في صراع شرس من أجل تحقيق لقب الدوري وضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وسيختتم الأهلي منافسات الدوري يوم الأربعاء، عندما يستضيف المصري البورسعيدي.