لامين يامال يغيب عن أول مباراتين مع "لاروخا" في كأس العالم

أكدت تقارير إعلامية أنه تزايدت حالة القلق داخل أروقة المنتخب الإسباني بسبب احتمال تعثر مشاركة النجم الشاب لامين يامال مع بداية مشوار "لا روخا" في كأس العالم، في وقت يعوّل فيه الجهاز الفني كثيراً على قدراته الهجومية في البطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن لاعب برشلونة يواجه إمكانية الغياب عن المباراة الافتتاحية في دور المجموعات، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ مبكر لإعادة ترتيب الخيارات الهجومية في ظل أهمية اللاعب داخل المنظومة الفنية.

وفي السياق نفسه، زادت متاعب المنتخب الإسباني بعد خضوع فيرمين لوبيز لعملية جراحية مفاجئة، الأمر الذي يهدد بشكل كبير فرص لحاقه بالبطولة، ويقلّص من عمق الخيارات المتاحة في خط الوسط الهجومي.

وتشير المعطيات إلى أن الشكوك لا تتوقف عند المباراة الأولى فقط، بل تمتد إلى احتمالية غياب يامال أيضاً عن المواجهة الثانية، في ظل استمرار متابعة حالته البدنية من قبل الطاقم الطبي للمنتخب.

ويضع هذا الوضع الجهاز الفني بقيادة لويس دي لا فوينتي في موقف حساس، خاصة مع اقتراب مواجهات حاسمة في دور المجموعات، حيث كان يُنظر إلى يامال كأحد أبرز عناصر الحل الهجومي في تشكيلة المنتخب.

وتعمل الطواقم الطبية على تسريع وتيرة التأهيل، على أمل تجهيز اللاعب في الوقت المناسب للمواجهة الثالثة أمام منتخب أوروغواي، والتي قد تكون حاسمة في تحديد مسار التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في حال تأكدت عودته بشكل كامل وجاهزية مشاركته.