رسمياً.. أنشيلوتي يضم نيمار إلى قائمة البرازيل في كأس العالم

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة من 26 لاعبا لخوض البرازيل كأس العالم 2026، حيث شهدت القائمة عودة نيمار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، بعد تعافيه من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب وعن المنتخب.

وسيخوض نيمار، البالغ 34 عاما، رابع مشاركة له في كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022.

ويعوّل المنتخب البرازيلي على خبرة نيمار إلى جانب فينيسيوس جونيور ورافينيا وإندريك في سعيه لاستعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002.

وجاءت تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026 كالتالي:

حراسة المرمى:

أليسون، إيدرسون، ويفيرتون.

الدفاع:

أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا، بريمر، دوغلاس سانتوس، غابريال ماغالهايس، إيبانيس، ماركينيوس، ويسلي.

الوسط:

برونو غيمارايش، كازيميرو، دانيلو، فابينيو، لوكاس باكيتا.

الهجوم:

إندريك، غابريال مارتينيلي، إيغور تياغو، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار، رافينيا، ريان، فينيسيوس جونيور.