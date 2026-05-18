آلية مشاركة الأندية الإماراتية في البطولات الآسيوية موسم 2026-2027

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية للموسم المقبل 2026-2027، وذلك بعد زيادة حصة الإمارات إلى خمسة مقاعد قارية (ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعد ملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2).

وأوضح الاتحاد أنه، وفقًا للآلية المعتمدة، ستشارك أندية العين وشباب الأهلي والوصل مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما سيشارك الجزيرة في الملحق المؤهل إلى البطولة، بينما يشارك الوحدة في دوري أبطال آسيا 2.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، جاء التوزيع التفصيلي للأندية المشاركة في البطولات الآسيوية على النحو التالي: بطل دوري المحترفين لموسم 2025-2026، وهو العين، وبطل كأس رئيس الدولة لموسم 2025-2026، إلى جانب وصيف الدوري شباب الأهلي، وثالث الترتيب الوصل، والرابع الجزيرة، فيما يمنح المقعد المباشر في دوري أبطال آسيا 2 لصاحب المركز الخامس الوحدة.

كما أعلن الاتحاد أنه في حال جمع بطل الدوري بين لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، فإن المقعد المباشر المخصص لبطل الكأس سيؤول إلى صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين لموسم 2025-2026، وهو الوصل، فيما يمنح مقعد الملحق الآسيوي لصاحب المركز الرابع، وهو الجزيرة، بينما يذهب المقعد المباشر في دوري أبطال آسيا 2 إلى صاحب المركز الخامس، وهو الوحدة.

يُذكر أن العين تُوِّج أخيرًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وسيخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة يوم 22 من الشهر الجاري.