إطلاق منصة ذكاء رياضي تحلل سلوك الجماهير قبل مونديال 2026

أطلقت شركة «تين توز» منصة ذكاء رياضي جديدة تحمل اسم «تين بيت»، تعتمد على قاعدة بيانات تضم نحو مليون مشجع، بهدف تمكين العلامات التجارية وحاملي الحقوق من فهم آراء الجماهير في الوقت الفعلي، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم 2026.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية أن المنصة تُعد من أكبر أنظمة تحليل السلوك الجماهيري المخصصة للرياضة، إذ تتيح قراءة اتجاهات مئات الآلاف من المشجعين حول العالم بشكل لحظي، بدلاً من الاعتماد على الدراسات التقليدية التي كانت تتطلب أسابيع من العمل الميداني قبل الوصول إلى نتائج قابلة للاستخدام.

وأضاف التقرير أن إطلاق هذه التقنية يأتي في توقيت حساس مع استعداد العالم لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال 39 يوماً و104 مباريات، ما يفتح الباب أمام استثمارات إعلامية وتجارية ضخمة، مقارنة بالدراسات السابقة التي كانت تستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع وتكلف ما يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني لكل دراسة.

ونقلت الصحيفة عن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بن وايسفيلد قوله إن الهدف من المنصة هو بناء أكبر قاعدة بيانات لفهم مشاعر الجماهير في لحظتها، مؤكداً أن سرعة قراءة سلوك المشجعين أصبحت عاملاً حاسماً في صناعة القرار داخل قطاع الرياضة، سواء قبل البطولة أو أثناءها أو بعدها.

وتُستخدم منصة «تين بيت» حالياً من قبل مؤسسات رياضية كبرى من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي نيوكاسل يونايتد، إلى جانب شراكات سابقة مع شركات عالمية مثل كوكاكولا وفيزا.

كما تتيح المنصة للعلامات التجارية والقنوات الإعلامية الوصول الفوري إلى آراء الجمهور حول أي سؤال وفي أي سوق، مع الحصول على نتائج تحليلية في اليوم نفسه، ما يقلل الاعتماد على التقديرات التقليدية ويزيد من دقة فهم اتجاهات الجمهور.

ومن المقرر أن تنشر المنصة خلال كأس العالم وما بعده تحليلات موسعة حول أبرز القضايا الجدلية في كرة القدم، مثل أفضل لاعب في التاريخ، وأعظم فريق، وأبرز المباريات، إضافة إلى تقييم العلامات التجارية الأكثر نجاحاً خلال البطولة، اعتماداً على آراء مليون مشجع حول العالم.