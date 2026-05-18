كورنيلا يوقع صفقة رعاية تاريخية بعد تأثير ميسي الإعلامي

أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي كورنيلا، الذي ارتبط اسمه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبرم اتفاق رعاية وُصف بالتاريخي مع البنك الرقمي «ماي إنفستور» لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يمثل حالة استثنائية في عالم كرة القدم، باعتباره قادراً على إحداث تأثير جماهيري وتسويقي هائل، وهو ما انعكس مباشرة على نادي أونيون إيسبورتيفا كورنيلا بعد الأنباء المتعلقة بدوره في دعم أو الارتباط بالمشروع، إلى درجة وصفها النادي بأنها «خبر القرن».

وأضاف التقرير أن الأمر لم يكن مجرد شائعة، بل خطوة مرتبطة برغبة اللاعب في تعزيز علاقته بمدينة برشلونة، في وقت يواصل فيه التأثير على المشهد الرياضي حتى خارج أنديته السابقة والحالية، مع الإشارة إلى مساهمته في رفع مكانة قطاع الناشئين داخل النادي الكتالوني.

كما أوضحت الصحيفة أن ميسي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة تتجاوز 506 ملايين متابع على منصة إنستغرام، وهو ما ساهم في إحداث قفزة كبيرة في الحضور الرقمي للنادي، حيث ارتفع عدد متابعيه من 39113 إلى 280 ألف متابع خلال 24 ساعة فقط، قبل أن يتجاوز 820 ألف متابع خلال شهر واحد، متفوقاً على عدد من أندية الدوري الإسباني، من بينها الجار إسبانيول الذي يبلغ عدد متابعيه نحو 545 ألفاً.

وفي ظل هذه الطفرة الإعلامية، نجح نادي كورنيلا في إبرام اتفاق رعاية استراتيجي يمتد لموسمين مع البنك الرقمي «ماي إنفستور»، المدعوم من بنك أندبانك وشركة التأمين إل كورتي إنجليس ومجموعة أكسا إسبانيا إلى جانب مستثمرين آخرين.

وتتضمن الاتفاقية وضع شعار البنك على قمصان الفريق الأول، إلى جانب منحه حضوراً إعلانياً داخل الملعب، وتنفيذ حملات تسويقية وإعلامية مشتركة بين الطرفين.

ويُعد البنك الرقمي «ماي إنفستور» من أبرز المؤسسات المالية التقنية، حيث يدير أصولاً تقدر بنحو 16 مليار يورو، ويواصل التوسع في القطاعات ذات التأثير الجماهيري الكبير، وعلى رأسها القطاع الرياضي.

من جانبه، أكد نادي كورنيلا في بيان رسمي أن هذه الشراكة تمثل خطوة لتعزيز مشروعه الرياضي والاجتماعي، وربط تطوره بمؤسسات تشترك معه في قيم العمل والتكوين والتفوق وتطوير اللاعبين الشباب، مع الحفاظ على هويته المرتبطة بمدينة كورنيلا ودعم الفئات السنية.

بدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية للبنك الرقمي «ماي إنفستور» نوريا روكامورا عن سعادتها بالاتفاق، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسة رياضية تُعد مرجعاً في تكوين المواهب يمثل قيمة مضافة كبيرة، ويعزز التزام المؤسسة بدعم الجهد وتطوير الأجيال القادمة.